I Carabinieri della Stazione di Pabillonis, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia presentata da una pensionata del luogo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per appropriazione indebita una 41enne del luogo, operatrice socio sanitaria. Ottenuta dalla denunciante la propria carta bancomat munita del pin per effettuare un prelievo per suo conto, la donna effettivamente si è recata presso uno sportello bancomat dove ha effettuato un prelievo di 1000 euro che ha trattenuto per sè, salvo poi riferire alla pensionata che non aveva potuto effettuare il prelievo perché il bancomat non era funzionante e non aveva erogato il contante.

