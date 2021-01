Precipita ultraleggero nel Siracusano, due feriti

Le loro condizioni non sembrano gravi

I vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. (ANSA).

(ANSA) - SIRACUSA, 07 GEN - Un aereo ultraleggero è precipitato questa sera in prossimità della pista di atterraggio dell'Avioclub di contrada Rinaura, a dieci chilometri da Siracusa. Due gli occupanti del velivolo, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all'ospedale Umberto I di Siracusa. Le loro condizioni non sembrano gravi.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a