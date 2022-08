È precipitato mentre stava smontando un pontile alla Saras, a Sarroch, ed è morto annegato in mare. Stefano Nonnis, operaio 42enne di Santadi in forze a una ditta esterna, la Turismas: ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto all’interno della raffineria. Il dramma è avvenuto verso le 9:30: Nonnis, stando ad una primissima ricostruzione, stava lavorando insieme ad alcuni colleghi su un pontile della raffineria quando, all’improvviso, è precipitato in mare ed è morto annegato. Gli altri operai hanno subito dato l’allarme, sul posto è arrivata la squadra delle emergenze della Saras: il cuore del 42enne, però, aveva già cessato di battere. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per recuperare il cadavere. Stefano Nonnis era tornato a Santadi da qualche mese: per anni, infatti, ha lavorato oltremare, poi aveva avuto l’opportunità di avere un’occupazione nella sua Sardegna. Lascia i genitori, Sergio e Maria Assunta, e un fratello, Christian, che è anche consigliere comunale a Villaperuccio.

