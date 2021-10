Precipita col quad in una scarpata a Baunei e muore dopo 10 giorni: addio a Zaira Luciano

Si è spenta dopo aver lottato, aiutata dai medici del San Francesco di Nuoro, per dieci giorni, Zaira Luciano, la ventunenne sarda precipitata il dieci ottobre scorso in una scarpata a Baunei mentre, da passeggera, si trovava a bordo del quad guidato da un amico. Le sue condizioni, sin da subito gravissime, non hanno lasciato molte speranze, ma tutti hanno pregato e sperato che la giovane potesse salvarsi. Oggi, invece, il suo cuore si è fermato per sempre. Una vita normale, quella della giovane, nata e cresciuta a Palau. Una vita, quella della giovane studentessa, spezzata per l’ennesimo incidente stradale nella nostra Isola. Era molto conosciuta, Zaira Luciano, e seguitissima sui social. Sono decine i commenti di cordoglio da parte dei suoi ex compagni di scuola e di Università e dei suoi conoscenti. E c’è una famiglia distrutta dal dolore: mamma Paola e papà Marco hanno perso per sempre Zaira e non riescono a darsi pace.Un commento molto toccante, una vera e propria preghiera “speciale”, su Facebook, arriva da don Paolo Pala, parroco di Palau: “Alle prime ore del giorno è deceduta la giovane Zaira Luciano che, come tutti sappiamo, era ricoverata a Nuoro in seguito ad un brutto incidente. Sappiamo che in questo momento è doveroso condividere il dolore immenso di Marco e Paola Luciano con un grande senso di rispetto, vicinanza, affetto e possibilmente preghiera, anche se la fede può essere messa a dura prova. Il signore ci aiuti ad essere prossimi dei nostri giovani. Un abbraccio fin lassù alla giovane Zaira”.