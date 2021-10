L’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia ha annunciato una riunione imminente con il presidente del Consorzio di bonifica dell’Oristanese Carlo Corrias “per arrivare a una soluzione positiva nell’interesse comune e, in particolare, dei lavoratori”. È questo l’impegno dell’esponente della giunta, che stamane ha incontrato le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi Uil Sardegna, protagoniste di un sit-in in via Roma per protestare contro i ritardi nelle stabilizzazioni del personale avventizio dell’ente consortile.

Gabriella Murgia

“Dal punto di vista normativo e della copertura finanziaria del provvedimento i problemi sono stati risolti”, hanno sottolineato i sindacalisti, “ma a nostro giudizio le scelte dei vertici del Consorzio di Oristano non rispettano pienamente le direttive e le priorità indicate dalla legge, e soprattutto i criteri riguardanti i requisiti (a cominciare dall’anzianità di servizio) e le qualifiche”.

Dopo gli interventi dei consiglieri regionali Giorgio Oppi (Udc-Cambiamo), Alessandro Solinas (M5S), Francesco Mura (Fdi), Domenico Gallus (Psd’Az), Daniele Cocco (Leu), Alfonso Marras (Psd’Az), Emanuele Cera (Forza Italia) e Gian Franco Satta (Progressisti), l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia ha riferito che l’Assessorato ha seguito con attenzione tutti i passaggi relativi all’individuazione del fabbisogno di personale dei consorzi sardi, mettendo a punto una serie di criteri condivisi e invitando gli enti a portare a termine le procedure di stabilizzazione nel più breve tempo possibile.

Dichiarazione del Consigliere Alessandro Solinas – “Non è possibile che il consorzio in presenza di una legge, di una delibera e degli stanziamenti necessari si rifiuti di stabilizzare gli avventizi in tempi congrui ed applicando alle poche stabilizzazioni già previste requisiti non conformi alle direttive impartite dalla regione.

Si sono già persi parte dei fondi stanziati e se non si procede in fretta si rischia di perdere tutte le risorse che il consiglio regionale ha messo a disposizione.

Questo comportamento è inaccettabile, uno schiaffo a chi dopo una vita di precariato si trova ad un passo dalla stabilizzazione ma rischia di vedersela negata per via del perdurare di un braccio di ferro che non fa bene a nessuno, ne ai lavoratori ne tantomeno ai consorziati, se entro la settimana prossima non si trova una soluzione condivisa continueremo a chiedere a gran voce la nomina di un commissario, perché la volontà univoca del consiglio regionale in questo caso non può essere mediata da interpretazioni opportunistiche, ma deve essere applicata puntualmente”.

Mercoledì, 20 ottobre 2021