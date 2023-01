Sono quattro le persone rinviate a giudizio per lo scandalo del pranzo di Sardara, il 7 aprile 2021 nello stabilimento termale, in aperta violazione delle norme anti Covid previste per la zona arancione che in quei giorni erano state disposte in tutta l’isola. Nel ristorante si erano ritrovate una quarantina di persone tra dirigenti regionali, politici, sindaci, vertici sanitari e militari. Molti dei quali, all’arrivo delle Fiamme Gialle, che misero fine alla riunione-banchetto, riuscirono a dileguarsi, alcuni scappando dalla finestra e disperdendosi nella pineta lì intorno, altri nascondendosi nella piscina, in quei giorni vuota, e altri ancora nella zona delle camere da letto.

Il rinvio a giudizio è stato deciso oggi dal giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri. Prima udienza del processo l’11 maggio prossimo: dovranno comparire davanti al collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari il colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, accusato di peculato per l’uso dell’auto di servizio, ma anche di alcuni falsi, e l’allora suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. Sul banco degli imputati, con l’ipotesi di favoreggiamento, anche il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, all’epoca dei fatti direttore generale dell’assessorato regionale agli Enti Locali, e Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale. Secondo l’accusa avrebbero favorito i militari indagati con testimonianze e versioni concordate sul motivo della presenza al pranzo del comandate del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari. È stato invece prosciolto – perché il fatto non costituisce reato – il caporal maggiore Davide Concas: il militare avrebbe solo guidato l’auto, obbedendo a un ordine del superiore.

Già archiviata nei mesi scorsi l’accusa di omissione d’atti d’ufficio ipotizzata per Antonio Casula, ex comandante regionale del Corpo Forestale, che nella sua veste di pubblico ufficiale aveva l’obbligo di vigilare e intervenire in caso di violazioni delle norme anti-Covid. Con lui erano usciti dall’inchiesta, sempre con l’archiviazione, anche l’ex direttore generale di Forestas, Giuliano Patteri, e l’ex manager dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino.

