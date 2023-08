Pozzi sacri in Sardegna: tesori misteriosi che risplendono di antica spiritualità

La Sardegna è famosa per la sua ricca storia e il suo patrimonio archeologico unico. E non solo per i nuraghi, i monumenti più famosi. Uno degli aspetti più affascinanti di questa terra sono i pozzi sacri, misteriosi luoghi di culto e spiritualità. Sono oltre quaranta, disseminati in tutto il territorio dell’isola, espressioni uniche delle pratiche religiose della civiltà che si è formata durante l’Età del Bronzo e oltre e che continuano a incuriosire gli studiosi di tutto il mondo Infatti, risalgono all’epoca nuragica in un arco temporale di tre secoli a cavallo del I millennio avanti Cristo, ma non mancano le teorie che li associano al periodo prenuragico, che va dal 4000 al 1800 a.C. Sono stati realizzati scavando nel terreno e presentano una struttura a forma di imbuto, composta da un atrio, una scala e una camera sotterranea. La parte superiore del pozzo è più ampia e si restringe man mano che si scende attraverso dei gradini che conducono al livello dell’acqua. Spesso, i pozzi erano costruiti in luoghi particolarmente suggestivi, come vicino a sorgenti o in prossimità di siti sacri preesistenti. Nonostante la loro età, molti sono ancora perfettamente conservati, testimonianza dell’abilità tecnico-ingegneristica di chi li ha saputi progettare e realizzare.

Nel corso degli ultimi decenni sono state diverse le teorie avanzate per spiegare a cosa fossero destinati, tesi che peraltro potrebbero pure non escludersi a vicenda ma che rendono l’origine e la loro funzione ancora avvolta nel mistero. Non solo quella fondamentale e pratica dell’approvvigionamento idrico, perché sicuramente non mancano finalità legate ad altre esigenze. Una delle teorie più diffuse suggerisce che i pozzi sacri fossero luoghi di culto legati alla venerazione delle acque. Gli antichi abitanti della Sardegna, in quanto isola ricca di sorgenti d’acqua dolce, potrebbero aver attribuito un significato spirituale a queste risorse vitali. Si pensa che i pozzi sacri fossero utilizzati per rituali religiosi, con offerte e attività di purificazione, come dimostrerebbero i segni simbolici alle pareti e gli oggetti votivi ritrovati. Un’altra teoria, legata al ritrovamento di oggetti simbolici associati alla sessualità, suggerisce che i pozzi sacri fossero collegati a riti di fertilità, intesi quindi come luoghi di culto dedicati alle divinità associate alla fecondità e alla rigenerazione della terra. Così come avveniva in altre civiltà antiche, si può anche pensare che i pozzi sacri fossero utilizzati per scopi divinatori, che le persone vi andassero per ottenere risposte agli interrogativi sul futuro o per ricevere messaggi dagli dei. Attraverso l’osservazione dell’acqua o il lancio di oggetti si poteva ottenere l’interpretazione di segni o presagi. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che i pozzi sacri avessero un ruolo determinante nel trattamento delle malattie e nella guarigione. L’acqua, associata a poteri curativi in molte tradizioni in tutto il mondo, potrebbe essere stata considerata particolarmente benefica in questi luoghi speciali con proprietà terapeutiche per i malati che la bevevano o che si immergevano. Infine, è stata avanzata anche la teoria secondo la quale i pozzi sacri servissero agli uomini come portale verso il mondo sotterraneo, ritenuto abitato da divinità o da creature mitologiche. In alcuni casi, l’architettura complessa della struttura non può far escludere che fossero anche centri di aggregazione sociale e di esercizio del potere politico. I pozzi sacri sono presenti nei vari territori dell’isola. Tra i più famosi si possono elencare:

Santa Cristina si trova nel territorio di Paulilatino (Oristano) a ridosso della Strada statale 131 Carlo Felice. Il complesso presenta una struttura dalle forme geometricamente perfette con un orientamento tale da poter essere considerato uno stupefacente osservatorio astronomico, in particolare dei cicli del sole e della luna.

Romanzesu, nelle campagne di Bitti (Nuoro), è all’interno di un complesso monumentale e presenta una scala d’accesso ed è collegato tramite un corridoio di più di 40 metri a una vasca circolare lastricata. La struttura è attorniata da un piccolo anfiteatro con sei gradoni.

Predio Canopoli si trova nel centro abitato di Perfugas (Sassari) ed è uno tra i più raffinati esempi di architettura legata al culto dell’acqua scoperti in Sardegna, realizzato e rivestito con pietra calcarea finemente lavorata Di particolare rilevanza sono anche i pozzi di Funtana Coberta, a pochi chilometri da Ballao, e di Is Pirois a Villaputzu, entrambi nel Sud Sardegna i pozzi sacri rappresentano una finestra sul passato misterioso di questa affascinante isola e mostrano il legame profondo tra l’uomo e la natura, una testimonianza di un passato antico e di una spiritualità radicata nella terra stessa. Questi luoghi incantevoli sono un tesoro che merita di essere visitato perché attraverso la comprensione e l’apprezzamento si può avere una connessione più profonda con la storia, la tradizione e la bellezza della Sardegna nuragica.