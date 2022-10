Povertà boom a Cagliari, famiglie in fila per cibo e pannolini: “Non hanno nemmeno le bombole per cucinare”

Ci sono gli aumenti delle bollette e dei prezzi di tutto, incluso il cibo. E i poveri, a Cagliari, non sono diminuiti. Non servono report ufficiali (gli ultimi disponibili, in mano alla Caritas, parlano di 50mila persone aiutate in tutta la provincia nel 2020, ma i numeri sono sicuramente saliti): bastano le foto scattate fuori dall’Exmè a Pirri e i numeri, forniti dal presidente dell’associazione Domus de Luna, Ugo Bressanello: “Nella prima settimana di ottobre abbiamo distribuito la spesa per quasi duemila persone”. Pasta, olio, pelati, zucchero, sale, scatolame vario donato al nuovo esercito dei bisognosi. “Praticamente lo stesso numero dell’anno scorso, quello che doveva essere l’ultimo difficile”. Ma l’onda lunga del Covid, ingrossata dai rincari folli, avvolge ancora migliaia di persone. “Ormai a noi costa quasi il doppio l’approvvigionamento e la distribuzione. E mentre c’è più paura e meno solidarietà, la fila delle persone in condizione di vera povertà aumenta”. E alcune richieste “diventano veramente difficili da esaudire”, ammette Bressanello. “Oltre al cibo da mettere in tavola, a pannolini e omogeneizzati e tutto per la scuola, ora manca sempre più spesso il gas della bombola, in molte famiglie non si riesce più a cucinare”.

Già, il gas. Un prodotto che, purtroppo, non fa eccezione nel paniere dell’aumento dei prezzi. E il numero uno della Domus de Luna, come quasi mai era capitato in passato, chiede aiuto per aiutare chi è a un passo dal baratro: “Stiamo aprendo una raccolta fondi per acquistare bombole di gas da consegnare alle famiglie che ne hanno necessità, in particolare quelle con bambini piccoli. Chiedo a tutti di partecipare. Questo è l’Iban di Domus de Luna: IT35U0101504801000070473835”.