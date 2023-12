Poste verso la completa privatizzazione? La Fnc-Ugl di Oristano vede una “seria minaccia per l’occupazione”

Oristano

Il segretario provinciale Fabio Flore preoccupato dalla cessione di una quota azionaria da parte dello Stato



La segreteria provinciale di Oristano della Fnc-Ugl Comunicazioni è molto preoccupata dalle notizie su un possibile “trasferimento di un ulteriore pacchetto azionario dal valore di 3.8 miliardi in favore di soci privati, al fine di trarre liquidità per le casse dello Stato”.

“Tutto ciò rappresenterebbe la completa privatizzazione del comparto Poste, con notevoli ricadute sui contenuti del nuovo piano industriale annunciato dall’amministratore delegato di Poste Italiane per il mese di marzo 2024”, si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Fabio Flore. “Come sindacato Fnc-Ugl Comunicazioni di Oristano esprimiamo netta contrarietà alla cessione di quote azionarie nella misura che possano determinare il controllo dell’azienda da soggetti terzi e non più dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

“Una posizione questa contenuta anche dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal segretario generale Fnc-Ugl Comunicazioni, Salvatore Muscarella l’11 ed il 13 dicembre 2023”, si legge ancora. “Una perdita di controllo da parte dello Stato su una sua partecipata rappresenterebbe una seria minaccia per l’occupazione, che già a oggi vede all’attivo nell’azienda circa 113.000 dipendenti, sempre più in calo rispetto agli anni passati”.

“Considerando inoltre che Poste Italiane SpA assicura forti dividendi nelle casse dello Stato, in un periodo così difficile, con un indice di inflazione acquisita a dicembre del 2022 pari al +11,6% e per il 2023 al +5,7%, con interessi sempre più alti da pagare agli investitori sul debito pubblico italiano (buoni, ntp ,etc.), sarebbe opportuno che il Governo volgesse lo sguardo verso aziende che generano solo altissimi costi e perdite”, conclude la nota, “e non a Poste Italiane SpA che dispensa dividenti ed utili e servizi alla cittadinanza”.

Martedì, 19 dicembre 2023