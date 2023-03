Poste: Tortolì ha un nuovo Centro di distribuzione - Sardegna

(ANSA) - TORTOLI, 22 MAR - E' operativo a Tortolì, nella zona industriale di Bacassara in via Pagani, il nuovo Centro di distribuzione postale.

La sede, diretta da Gian Fausto Correddu, ha una superficie interna di 480 mq e un piazzale esterno di circa 730 mq, ed è stata realizzata in modo da risultare funzionale al "Joint Delivery", il modello di recapito introdotto sull'intero territorio, che garantisce la consegna della corrispondenza e dei pacchi anche al pomeriggio e il sabato.

Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare i processi di lavorazione e le attività di tutto il personale. E sono nuovi e più funzionali anche i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità. "Nel nuovo sito - precisa il responsabile Correddu - sono applicati 18 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi che il nuovo Centro sarà chiamato a gestire sono molto importanti poiché il bacino territoriale di riferimento, suddiviso in 14 zone di recapito, oltre a Tortolì include altri 9 comuni del territorio: Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Loceri, Lotzorai, Talana, Triei e Urzulei. Abbiamo a disposizione un parco mezzi di 13 veicoli, di cui uno "green" ibrido plug-in e 1 triciclo a benzina a basse emissioni, con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 28mila abitanti in 15mila punti di recapito, portalettere dotati di un palmare in grado di gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata. Il Centro gestirà una media annua di circa 68mila chilogrammi di corrispondenza ordinaria e 135mila pacchi" conclude il responsabile del centro di recapito di Tortolì. (ANSA).



