Ben 28 uffici con organico tutto al femminile

Poste Italiane si conferma un’azienda in “rosa” anche in provincia di Oristano. La quota di dipendenti donne è del 57%. In particolare, sono 21 gli uffici postali, tra i principali della provincia, con direttori donne e 28 quelli completamente al femminile.

È caratterizzato da un’ampia presenza femminile pure il settore del recapito, anche nei ruoli di responsabilità. Michela Dessì, 60 anni, da 37 anni in Poste Italiane, dal mese di agosto del 2021 dirige il centro di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi di Oristano.

Dessì coordina l’operato di 49 risorse, tra addetti al recapito ed addetti alle lavorazioni interne. Dal suo lavoro, e da quello dei suoi collaboratori, dipende il recapito della corrispondenza in una vasta zona che comprende 27 paesi della provincia di Oristano, per un bacino di utenza di circa 79.000 residenti.

“Credo che in una azienda come Poste Italiane”, commenta la responsabile, “sempre in continua evoluzione ed espansione, tesa al miglioramento e alla innovazione, non possa mancare una particolare attenzione volta all’abbattimento delle differenze tra uomo e donna, in una fase in cui la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia rischiano di amplificare le disuguaglianze di genere che ancora oggi permeano la nostra società”.

“Il nostro”, prosegue Michela Dessì, “è prima di tutto un ruolo di ‘comunicazione’ e ogni giorno, attraverso la consegna della corrispondenza e dei pacchi, entriamo in contatto con migliaia di persone, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età e, in qualche maniera, ‘comunichiamo’ con loro, ci rapportiamo a loro, consegnando loro ciò di cui hanno bisogno. Credo che questo sia ciò che ci distingue dalle altre aziende, e che fa di Poste Italiane una realtà unica nel suo genere: il rapporto umano che, ancora oggi, dopo 160 anni, siamo in grado di instaurare quotidianamente con le persone, con la gente. Il nostro ruolo sociale, in definitiva”.

Grazie anche ai risultati raggiunti in provincia di Oristano, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione.

Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality.

Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI.

Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante è inoltre tra le 19 aziende a livello mondiale che hanno superato in ogni fascia retributiva il gender pay gap. Nella classifica globale stilata da Equileap, organizzazione leader che elabora dati e approfondimenti sulla parità di genere in ambito corporate, Poste Italiane è tra le cinque aziende italiane a entrare tra le Top 100.

