Poste Italiane in rosa: negli uffici della provincia di Oristano sono donne il 61% dei dipendenti

Oristano

L’esperienza di Maria Grazia Floris, giovane consulente nella sede di Cabras

Poste Italiane si conferma un’azienda in rosa anche in provincia di Oristano. La quota di dipendenti donna negli uffici postali è del 61% e nella struttura direzionale della filiale di via Canepa la percentuale sale al 75%, con 3 dei 4 ruoli principali (direttrice di filiale, responsabile gestione operativa e responsabile Risorse umane) ricoperti da donne, unico caso in Sardegna.

Il dato viene reso noto a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna.

Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico. La presenza femminile in provincia ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

Maria Grazia Floris, 31 anni, una laurea triennale in economia e commercio, è applicata nel ruolo di consulente finanziaria, presso la sede di Cabras.

“Del mio lavoro”, commenta, “amo soprattutto l’interazione con i clienti. Cerco di soddisfarne le esigenze e di essere per loro una figura di aiuto nella realizzazione dei loro progetti a breve e a lungo termine, provando a trovare la soluzione alle loro esigenze.”

“La parità di genere”, aggiunge la consulente, “è un argomento a me molto caro, in quanto diritto fondamentale. Le pari opportunità e l’abbattimento degli stereotipi di genere stanno alla base di questo diritto. In un’azienda lungimirante come Poste Italiane, sono i dati a dimostrare una importante politica di inclusione e uguaglianza. Posso affermare di non aver mai provato alcun disagio nell’esprimere i miei pensieri o le mie idee e di essermi sempre sentita adeguata al mio ruolo, non avendo mai percepito da parte dell’azienda una qualunque forma di discriminazione legata al mio essere donna”.

“Sono felice di far parte di questa azienda”, conclude Maria Grazia Floris, “che guarda sempre al futuro: aver avuto la possibilità di farne parte da molto giovane è per me stata una fortuna.”

Anche nel 2023 e per il quarto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane, attraverso parametri quali la selezione, la gestione, lo sviluppo, la comunicazione interna, la formazione, il welfare aziendale, oltre alle politiche di diversity & inclusion.

Nel 2022 l’Azienda ha ricevuto inoltre la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini oltre a prestigiosi riconoscimenti internazionali come la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.

Lunedì, 6 marzo 2023