Poste Italiane e Confesercenti insieme per sostenere 730 imprenditori dell’Oristanese

Oristano Siglato un accordo per offrire servizi digitali innovativi alle aziende del territorio Poste Italiane e Confesercenti hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi digitali innovativi, a supporto delle piccole e medie imprese associate. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, che in provincia di Oristano è presente con 75 uffici, e al ruolo di Confesercenti, una delle principali associazioni imprenditoriali in Italia, 730 imprenditori in provincia attivi nei settori del commercio, del turismo, dell’artigianato e dell’industria potranno beneficiare dei molteplici servizi finanziari e digitali di Poste Italiane. Le 730 piccole e medie imprese del territorio avranno fra l’altro la possibilità di gestire facilmente gli incassi tramite le modalità di pagamento “PostePay Tandem – POS Fisico e Mobile POS e Codice Postepay”, il servizio di incasso digitale per accettare pagamenti sia nel punto vendita che a distanza senza bisogno di dotarsi di POS tradizionale. “Con questa importante convenzione”, ha dichiarato il direttore regionale di Confesercenti, Gian Battista Piana, “siamo in grado di offrire ai nostri associati un insieme di servizi innovativi e strumenti a supporto dell’attività d’impresa, a particolari condizioni di favore. Confidiamo sul successo dell’iniziativa soprattutto in virtù dell’ampia diffusione degli sportelli di Poste Italiane su tutto il territorio isolano”.

Gian Battista Piana

Una ulteriore opportunità prevista dall’accordo con Poste Italiane è la garanzia per tutti gli aderenti di un servizio di consulenza finanziaria per le persone fisiche. L’adesione all’offerta Poste Premium, infatti, aiuta gli imprenditori a gestire esigenze specifiche per il proprio patrimonio personale grazie a servizi come Consulente Premium, Reportistica Avanzata, Piattaforma evoluta, Gamma prodotti estesa e selezionata, Passaggio generazionale e check up immobiliare, Service desk dedicato, Premium Family. L’accordo avrà durata di 24 mesi. Ulteriori dettagli sulla convenzione sono disponibili sul portale di Confesercenti. Sabato, 9 ottobre 2021

Fonte: Link Oristano