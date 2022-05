Poste Italiane compie 160 anni di vita trascorsi in costante sintonia con il Paese, contribuendo allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione dell’Italia, dalla sua costituzione in Stato Unitario fino ad oggi. Un compleanno speciale che Poste Italiane ha celebrato con il primo di una serie di eventi dal titolo “La nostra storia nel futuro del Paese” che si è tenuto al Centro Congressi La Nuvola di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei Vice Presidenti del Senato e della Camera, di Ministri e rappresentanti del Governo, Parlamentari e rappresentanti delle istituzioni centrali e locali dello Stato, autorità civili, militari e religiose, esponenti dell’economia e della cultura. Ad accoglierli la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, che hanno ringraziato tutte le donne e gli uomini di Poste Italiane per il loro impegno e la loro professionalità.

Una giornata che Poste Italiane ha voluto condividere con i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni per ricordare il percorso compiuto in più di un secolo e mezzo di storia accompagnando la crescita del Paese con spirito di servizio, slancio innovativo, vicinanza al territorio e inclusione di tutte le comunità. Una vocazione sociale confermata anche durante la pandemia, quando Poste Italiane ha garantito i servizi essenziali ai cittadini ed ha contribuito alla campagna di vaccinazione nazionale con la distribuzione di più di 30 milioni di dosi di vaccino e la realizzazione di una piattaforma informatica a disposizione delle Regioni per le prenotazioni. Nel corso dell’evento Maria Grazia Cucinotta ha premiato una rappresentanza di dipendenti di Poste Italiane, mentre Alberto Angela ha raccontato la vita dell’azienda fra storia e attualità.

Nel 2021 il progetto “Led”, che rappresenta da alcuni anni, per la Sardegna Meridionale, uno degli interventi principali di Poste Italiane per contenere i costi energetici, ha coinvolto 33 immobili tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito. Gli interventi effettuati nelle sedi aziendali del sud dell’Isola ogni anno produrranno un risparmio di oltre 280mila KWh e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 242 tonnellate.



Le sedi aziendali sono state caratterizzate da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di per consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Il progetto ha riguardato, ad oggi, la sostituzione di 2444 lampade.

Nella Città Metropolitana di Cagliari e nel Sud Sardegna il progetto ha coinvolto sedi dislocate ad Arbus, Barumini, Burcei, Cagliari, Carbonia, Domus de Maria, Giba, Gonnosfanadiga, Iglesias, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Musei, Pula, Quartu Sant’Elena, Sant’Anna Arresi, Samassi, San Vito, Santadi, Sardara, Sarroch, Serrenti, Siliqua, Tratalias, Villamar, Villamassargia, Villaputzu, Villasor.

Oristano – Impegno per i Piccoli Comuni – “Installazione e sostituzione ATM Postamat”

Il programma di impegni di Poste Italiane a favore dei piccoli comuni della provincia di Oristano ha previsto, a partire dal 2019, l’installazione di 15 ATM Postamat ad Allai, Baradili, Bidonì, Curcuris, Flussio, Nurachi, Pompu, Ruinas, Sennariolo, Siapiccia, Siris, Soddì, Solarussa, Tadasuni e Tinnura e la sostituzione, con sistemi di nuova generazione, di altri 9 dispositivi ad Arborea, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Riola Sardo, Samugheo, Santa Giusta, Santu Lussurgiu e Uras.



Disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, i nuovi ATM Postamat di ultima generazione, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), possono essere utilizzati per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Sono inoltre dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. Gli sportelli automatici possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.



Gli interventi rientrano tra gli “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordati dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e sono coerenti con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle

