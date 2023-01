Poste, con Polis nascono i centri dei servizi digitali. Si parte da Abbasanta

Roma Anche diversi sindaci dell’Oristanese ieri a Roma per la presentazione dei progetto “Sono felice e onorata di essere stata scelta per il progetto Polis e per la ristrutturazione dell’ufficio. Un lavoro che porterà dei vantaggi a tutta la nostra comunità, avvicinandola ai servizi digitali e contribuendo a superare il Digital Divide, riducendo lo spopolamento e contribuendo a renderlo dinamico”. Così la sindaca di Abbasanta, Patrizia Carta, ieri a Roma durante la presentazione di Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali una casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni sotto i 15.000 abitanti. Alla presenza fra gli altri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il progetto è stato illustrato dalla presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, e dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, ai 7.000 sindaci dei Comuni interessati. Diversi i sindaci dell’Oristanesi presenti all’evento, in rappresentanza dei 361 comuni sardi sotto i 15mila abitanti. Tra loro la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che ha commentato: “Partecipiamo in qualità di amministratori di comuni al di sotto dei 15.000 abitanti alla presentazione del progetto Polis. Come sappiamo, questi progetti riguardano la digitalizzazione per fornire servizi ai cittadini. Sappiamo che il progetto prevede anche la possibilità di rilasciare documenti, e questo è un ulteriore supporto per chi decide di rimanere nei piccoli centri, che sempre più spesso vedono diminuire i servizi a supporto. Da questo punto di vista, anche nell’ambito di un fenomeno ben complesso che conosciamo e che chiaramente non si risolve solo con questo, credo che un grandissimo supporto anche alla lotta contro lo spopolamento, e alla possibilità che i nostri giovani studenti e lavoratori possano restare nei nostri piccoli centri. Abbiamo visto che esiste la possibilità che in alcuni dei nostri comuni siano individuati degli spazi di co-working: da questo punto di vista la possibilità di far lavorare le persone in modalità di lavoro agile presso degli spazi dedicati può dare un grande contributo”.

Il presidente Sergio Mattarella con altre autorità e i dirigenti di Poste Italiane

Grazie al progetto Polis, approvato con il decreto legge 59/2021, e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, Poste Italiane darà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali nei piccoli centri, per renderli più accoglienti e trasformarli in uno sportello unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli uffici postali sono partiti subito dopo il via libera della Commissione Europea, arrivato a fine ottobre 2022, e per i primi interventi sono stati completati in pochi mesi: ad oggi sono già pronti 40 uffici postali e sono 230 i cantieri aperti. Entro l’anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione in altri 1.500 uffici. “Con Polis vogliamo continuare ad offrire sostegno all’Italia accompagnandone la trasformazione”, ha detto la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina. “Nessuno conosce e vive il Paese come noi di Poste Italiane, forti dell’esperienza accumulata nella nostra storia secolare e della fiducia per il futuro. Polis si rivolge a comunità che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, piene di vita, di eccellenze, che nel tempo hanno però perso popolazione, forza e ricchezza. Poste Italiane contribuirà a colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri, offrendo servizi essenziali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini”. “Il progetto Polis”, ha spiegato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, “nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15.000 abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della Pubblica amministrazione, avvicinandoli concretamente allo Stato. Polis ha l’ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali disponibili negli uffici postali. La sua attuazione contribuisce ad accelerare anche la trasformazione digitale del Paese”. “Polis è lo strumento con cui Poste Italiane può confermare la propria missione di azienda di sistema, a supporto dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale del Paese”, ha affermato il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. “Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per un progetto che vive già la sua fase di piena operatività grazie agli interventi completati in questi mesi”. Con Polis i cittadini potranno richiedere i certificati allo sportello, utilizzare i totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5 mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane darà vita anche al progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale. Martedì, 31 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano