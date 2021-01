“Poste aperte solo per tre giorni, inevitabili gli assembramenti”

Basta lunghe file e assembramenti fuori dall’ufficio postale di Zerfaliu. Il sindaco Pinuccio Chelo ha scritto alla direzione regionale e a quella provinciale di Poste Italiane per chiedere l’apertura dell’ufficio di via Cagliari sei giorni a settimana. Adesso invece lo sportello postale lavora soltanto per tre giorni. La lettera è stata inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo economico, alla sede centrale di Poste e alla Prefettura di Oristano.

La cittadinanza ha avviato una raccolta firme per sensibilizzare Poste Italiane e Chelo ha deciso di sostenere pubblicamente la petizione, che ha già raccolto oltre 100 firme, e ha chiesto un confronto con l’azienda. “Le lunghe file sono all’ordine del giorno”, spiega il sindaco. “Purtroppo siamo costretti ad aspettare all’esterno dell’ufficio postale, esposti a pioggia e vento. È un grande disagio, in particolare per gli anziani”.

Il sindaco ha inoltre ricordato che, dopo la chiusura del Credito Agrario, Poste è l’unica azienda che si occupa di servizi bancari nel territorio di Zerfaliu.

In altri centri dell’Oristanese le amministrazioni comunali hanno installato dei gazebo per riparare almeno dalla pioggia gli utenti in attesa, ma è una soluzione improponibile a Zerfaliu: “Non possiamo mettere un gazebo perché bloccheremmo la strada”. Poi c’è un altro aspetto non secondario: gli assembramenti. “Un pericolo concreto soprattutto nel fine settimana”, spiega ancora Chelo, “e quando vendono erogate le pensioni”.

