Terralba

Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Terralba segnalata una possibilità d’impiego per un meccanico riparatore di motocicli. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in organico al termine di un periodo di conoscenza reciproca.

Il candidato selezionato lavorerà in un’officina che si occupa della costruzione e della riparazione di moto. Dovrà essere in grado di occuparsi della riparazione e manutenzione di moto da strada e custom, operando in tutte le fasi, dalla diagnosi alla riconsegna della moto al cliente (montaggio, regolazione, controllo, diagnosi di difetti e rumori del motore, ricerca e riparazione delle cause di guasto di provenienza meccanica ed elettrica e così via).

L’officina cerca una persona appassionato del settore, seria, puntuale e ordinata, con capacità di individuare e risolvere i problemi, interessata all’aggiornamento continuo e con buone capacità relazionali per un approccio positivo con il cliente.

L’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 6 agosto 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.