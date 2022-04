Terralba

Si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

Un’azienda di Terralba è alla ricerca di un meccanico riparatore d’auto da inserire nel proprio organico. Offre un contratto a tempo determinato, ma la ricerca è finalizzata ad un inserimento stabile in azienda: il primo periodo a tempo determinato sarà dunque funzionale alla conoscenza reciproca, con possibilità di stabilizzazione in seguito.

Il candidato selezionato dovrà provvedere alla manutenzione dei veicoli a motore, identificare e rimuovere le cause di malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di raffreddamento.

È richiesta esperienza pregressa nella mansione per svolgere il lavoro in autonomia: è quindi necessaria la conoscenza delle attrezzature e degli strumenti propri del profilo professionale ricercato, nonché le procedure operative. Per l’annuncio completo, cliccare qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

