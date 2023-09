Incidente nella zona di viale Colombo, a Quartu Sant’Elena. Un 78enne, risultato positivo all’alcoltest, ha investito una donna mentre si trovava al volante della sua auto. L’impatto non è stato fortissimo ma per la malcapitata si è reso necessario il trasporto in ospedale: visitata dai medici, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazioni. Chi si prepara a passare guai, invece, è l’automobilista: i carabinieri, subito dopo averlo identificato, gli hanno ritirato la patente.