Positivi all’alcol test: patenti ritirate a Guspini e Gonnosfanadiga

Stanotte alle ore 02:50 a Gonnosfanadiga in via Kennedy i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, un operaio 22enne di Samassi poiché a seguito di controllo alla circolazione stradale, è risultato positivo all’esame dell’etilometro con un tasso alcolico di 0,96 g/l., mentre era alla guida di un’Alfa Romeo 147. I documenti di guida e di circolazione del giovane sono stati ritirati. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Stanotte alle ore 03:20 a Guspini in via Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 25enne operaio del posto poiché a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale è risultato essere positivo all’esame dell’etilometro con un tasso alcolico di 1,19 g/l., mentre era alla guida della propria autovettura. I documenti di guida e di circolazione del giovane sono stati ritirati. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

