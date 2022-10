Portovesme srl: Regione punta i piedi contro stop a piombo - Sardegna

Richiesta di rinnovo della sola cassa integrazione attivata a fine 2021 per oltre 300 operai quando si è fermata la linea dello zinco, blocco del piano di fermata della produzione del piombo negli impianti di San Gavino e Portovesme, e quindi anche della cig per 200 dipendenti, e subito un incontro con il governo in carica, in attesa della formazione del nuovo esecutivo nazionale. E' quanto emerge dall'incontro a Villa Devoto tra i rappresentanti dei lavoratori della Portovesme srl, il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessora dell'Industria Anita Pili.

Nell'immediato, però, la Regione convocherà la proprietà Glencore e l'amministratore delegato dell'azienda con sede nella zona industriale di Portoscuso, Davide Garofalo. Davanti a questi impegni i sindacati hanno annullato la manifestazione di martedì che prevedeva una marcia su Cagliari con presidio a Villa Devoto e hanno convocato sempre per mertedì alle 8 l'assemblea generale degli operai ai cancelli della fabbrica.



