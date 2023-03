Portovesme srl, i 4 operai scendono dalla ciminiera - Sardegna

I quattro operai che da martedì mattina erano asserragliati a cento metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, hanno deciso di interrompere la protesta. "Una decisione - chiariscono - che viene presa non in segno di resa ma concedendo l'ennesimo atto di fiducia al governo che tuttavia non sarà illimitato. Pronti nel caso - promettono - a nuove iniziative". Il vertice al ministero si è chiuso con l'indicazione di una road map per individuare una soluzione strutturale al costo dell'energia.

Tre tavoli interministeriali con l'azienda, la Regione e i player dell'energia a partire da lunedì, per arrivare entro dieci giorni a un tavolo di crisi in presenza sulla vertenza della Portovesme srl. È terminato con l'indicazione di una road map per individuare una soluzione strutturale al costo dell'energia, il vertice convocato dal governo a Roma e in videoconferenza con i rappresentanti dei lavoratori, i quattro operai sulla ciminiera e la Regione, al tavolo anche il Comune di Portoscuso e i rappresentanti di Confindustria. "Il governo - si legge nel verbale conclusivo dell'incontro - ritiene fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio".

Per questo il governo ha chiesto all'azienda di non interrompere l'attività produttiva durante questo periodo di interlocuzioni. Nel vertice sono emerse le possibili vie d'uscita per l'azienda per attenuare il peso del costo energetico, che potrebbero far leva sul principio di insularità e sul riconoscimento del gap della Sardegna: da un lato la possibilità di estendere il credito di imposta pari al 45% del costo dell'energia oltre la scadenza del 31 marzo 2023, dall'altro il ricorso alla cosiddetta superinterrompibilità, che diversamente dal passato potrebbe non essere considerata dall'Unione europea un aiuto di Stato. I rappresentanti sindacali hanno riferito gli esiti dell'incontro ai lavoratori in assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento.

A portare la solidarietà ai lavoratori questa mattina sono arrivati i deputati Francesca Ghirra e Nicola Fratoianni di Avs, il cardinale e amministratore apostolico di Iglesias Arrigo Miglio e i sindaci del territorio. "Non è normale che quattro operai si debbano arrampicare su una ciminiera e restare quattro giorni al freddo perché si convochi un tavolo con il ministero - denuncia Fratoinanni - Questo è un paese che in questi anni ha messo i lavoratori ai margini e che invece li dovrebbe ringraziare. In Parlamento - assicura il deputato - ci batteremo per sostenere ogni soluzione che consenta di garantire i livelli occupazionali". "Già a novembre - ricorda Francesca Ghirra - avevamo presentato un ordine del giorno per l'abbattimento dei costi dell'energia, su richiesta delle parti sociali. Ora è stato appena approvato il decreto sull'Ilva, ma se si decide che l'impianto del Sulcis è strategico a livello nazionale, poi bisogna essere conseguenti. Vediamo quale sarà l'esito dell'incontro al ministero".

CARDINALE MIGLIO, IL LAVORO E' DIGINITA' - "È importante che tutti capiscano, a tutti i livelli, che i posti di lavoro non sono solo una questione economica, ma di dignità della persona umana". Così il cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, al presidio dei lavoratori della Portovesme srl in attesa degli esiti del vertice al ministero. "Serve un cambio culturale verso la ricerca del bene comune con il lavoro al centro", chiarisce l'alto prelato. Davanti ai cancelli dello stabilimento anche i sindaci del territorio. "Siamo qui per sostenere a livello istituzionale e personale la battaglia dei lavoratori - spiega il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai - Purtroppo a noi amministratori locali mancano le informazioni sulle trattative, non abbiamo la capacità di incidere sulle vicende, ma se la fabbrica chiude i lavoratori vengono in Comune a chiedere aiuto. Per questo oggi ci aspettiamo che ci sia un prezzo dell'energia compatibile e che l'azienda riprenda la produzione".

