Portovesme: attesa per incontro a Roma, presidio ai cancelli - Sardegna

Entra nel vivo la vertenza energia della Portovesme srl. Alle 15 è convocato l'incontro in presenza a Roma tra la sottosegretaria alle imprese in crisi del Mimit, Fausta Bergamotto, la Regione Sardegna, con il presidente Christian Solinas e gli assessori del Lavoro, Ada Lai, dell'Ambiente, Marco Porcu e dell'Industria Anita Pili e l'azienda con l'amministratore delegato Davide Garofalo.

Nel frattempo, davanti all'ingresso dello stabilimento del Sulcis resta operativo un presidio sino alla fine della vertenza. Lo annunciano i segreteri territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai Pierluigi Loi secondo i quali la vertenza non è solo per Portovesme, ma per tutta la Sardegna, "a testimonianza - sottolineano - che la questione energetica riguarda l'intero comparto economico e produttivo dell'Isola, che deve ancora fare i conti con le diseconomie prodotte dalla mancanza del gas metano".

In questi giorni lavoratori e sindacati hanno registrato la vicinanza e la solidarietà di moltissimi, "per questo - tengono a dire i tre segretari territoriali - ringraziamo tutte le istituzioni, le Rsu delle altre attività del territorio, imprenditori e singole persone che hanno sostenuto la battaglia sul caro energia incarnato dalle figure dei quattro lavoratori sulla ciminiera, ma che riguarda i due territori del Sulcis Iglesiente e Medio campidano, un totale di 1.500 buste paga più l'indotto. Ora inizia la parte costruttiva".



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna