Le operazioni, coordinate dal 13° Maritime Rescue Sub Centre della Guardia Costiera di Cagliari, sono state estremamente complesse sia a causa della assenza di informazioni che potessero far capire dove fosse la barca che, in particolare, a causa delle difficili condizioni meteo marine, caratterizzate dal forte vento di scirocco.

Dopo estenuanti ricerche è stato l’aereo Beechcraft 350 di Frontex, decollato da Lamezia Terme, ad individuare l’eco radar della barca. Immediatamente dopo la Guardia Costiera di Cagliari ha inviato sul posto la motovedetta di Sant’Antioco e quella di Cagliari che, in condizioni di mare molto mosso, hanno raggiunto i migranti verso le ore 01.40 del 22 ottobre, per procedere alla fase di soccorso .

Tutti provati ma in buona salute, sono stati condotti presso il porto di Portoscuso per i controlli sanitari e le procedure di routine.

