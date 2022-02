Paura in serata a Portoscuso, nel sud della Sardegna. Il maestrale a tutta forza è riuscito a sradicare la tettoia di una casa, che è crollata e ha centrato due auto parcheggiate: entrambe le vetture hanno riportato molti danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia: il crollo è avvenuto in via Umbria. Sono in corso verifiche tecniche sulla struttura, la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Solo per miracolo non ci sono feriti.

