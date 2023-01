Questa mattina la Polizia Locale di Portoscuso ha festeggiato San Sebastiano, Patrono della stessa, con una messa celebrata presso la sede del Comando dal sacerdote Don Antonio.

Graditi ospiti l’assessore Attilio Sanna e i Carabinieri della locale stazione, LGT. Montalto Alessandro e M.llo Luca Garau.

Il Corpo di Polizia locale, ha evidenziato il Comandante Anedda Pierluigi, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza sul quale investire. In programma è previsto infatti il parziale rinnovo del parco auto/moto e l’assunzione di due nuove unità a tempo indeterminato al fine di assicurare un capillare e costante controllo del territorio.

Il Comandante Anedda dopo la celebrazione della Santa messa, in una riunione operativa, ha ringraziato personalmente ciascun agente della Polizia Locale per il duro lavoro quotidiano svolto con qualità professionale e dedizione.

