Porto Torres, via a riqualificazione dell'ex mercato ittico - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 24 SET - La trasformazione dell'ex mercato ittico di Porto Torres in centro servizi per il porto entra nella fase operativa. E' stata pubblicata la procedura di gara con importo a base d'appalto pari a circa 2 milioni e 752 mila euro.

Il progetto esecutivo prevede un riassetto della distribuzione interna dei locali, il completamento delle finiture e degli impianti e altri interventi. L'area originariamente destinata alle aste del mercato ittico diventerà una sala conferenze.

Previsto il restyling delle pareti esterne: il piano superiore sarà avvolto e riplasmato con una "pelle" metallica realizzata con pannellature forate di zinco titanio, altamente resistenti all'aggressione della salsedine. Questo - spiega l'Autoritá portuale - conferirà all'edificio una nuova configurazione architettonica omogenea e ben inserita nel contesto portuale e paesaggistico. Il progetto prevede la suddivisione in quattro aree: uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, una sala conferenze da circa 170 posti che conserverà la gradonata dalla tipica forma a ventaglio e un centro servizi per il porto da adibire ad uffici del cluster portuale.

La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una grande sala centrale, area servizi per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici. "Stiamo entrando nel vivo della consistente opera di infrastrutturazione e rivoluzione che interesserà lo scalo di Porto Torres per i prossimi anni - dice Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - la riqualificazione della struttura, oltre a diventare il cuore pulsante della comunità portuale del nord ovest, contribuirà ad un rilancio architettonico e paesaggistico della parte di lungomare della Teleferica". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna