Porto Torres, salvata una femmina di falco pellegrino dai balordi che l’hanno impallinata. Sono stati i carabinieri a trarre in salvo l’animale, che ha circa due anni, per poi portarlo nel centro medico di Bonassai dove è stata affidata alle cure dei veterinari. Ora è certo che si salverà: la sua è una specie protetta molto importante anche per fermare la nascita di troppe cornacchie. I carabinieri, questa volta, si sono trasformati in animalisti.