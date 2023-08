Porto Pino, turisti scatenati in cerca di un selfie mozzafiato sopra le dune: ignorati i divieti

Porto Pino – Turisti scatenati in cerca di un selfie mozzafiato sopra le dune: il cartello che indica “vietato transitare nelle dune” viene abbondantemente ignorato da chi proprio non riesce a resistere alla tentazione di scalare le colline di sabbia.

“Non calpestare e non raccogliere piante e fiori presenti sulle spiagge o sulle dune: trattengono i materiali naturali che altrimenti sarebbero trasportati via dal vento. Utilizza sempre le passerelle e i sentieri indicati. Il calpestio favorisce l’erosione, danneggiando gravemente le dune e la vegetazione” è una delle regole di base da adottare poiché consente all’ecosistema di offrire lo spettacolo mozzafiato che anche Sant’Anna Arresi e Teulada regalano. La sabbia candida e fine che caratterizza il territorio è un’attrattiva unica come le immense dune. Che piaccia o no, quindi, se il divieto è presente innanzi alla creazione della natura è buona regola rispettarlo ma così, purtroppo, spesso non avviene: in barba alle norme, ogni giorno, viene segnalata la presenza degli “scalatori” nelle dune che, come accaduto oggi, vengono immortalati da chi ha rispetto verso l’ambiente e decide di denunciare pubblicamente quanto accade anche al fine di sensibilizzare il più possibile verso questa importante tematica.

Fonte: Casteddu on line