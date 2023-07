Porto Pino – Probabile nido di una tartaruga marina nella località del Sulcis Iglesiente: area recintata dopo la segnalazione pervenuta da un bagnante alla “Avpcvsa Sant’Anna Arresi” e ore di scavi per trovare le uova. Tentativo, però, fallito e “tanta delusione per tutti noi e per tutti i bagnanti presenti in spiaggia. Sarà per la prossima” comunica l’associazione. Le mamme tartarughe possono stare tranquille: le numerose raccomandazioni lanciate dagli addetti ai lavori ambientali non sono passate inosservate e, bagnanti e turisti, con occhi sempre ben aperti, non si voltano innanzi alle possibili tracce del passaggio del rettile che, in questo periodo, continua a deporre le uova. La Sardegna è una delle mete predilette, una nursery speciale e piuttosto affollata che, ogni anno, vede la schiusa delle uova e decine di tartarughine dirigersi verso il mare. Eventi che vengono ripresi e applauditi, lo spettacolo della natura che si rinnova. E questa mattina a seguito della segnalazione di una bagnante e in stretta collaborazione con la capitaneria di porto di Sant’Antioco, “abbiamo recintato un probabile sito di deposizione uova di una tartaruga marina a Porto Pino. Purtroppo a seguito delle verifiche del personale del centro fauna marina di Nora non si sono trovate le uova”. Un po’ di rammarico, quindi, ma l’interesse che ha suscitato il possibile nido dimostra la grande sensibilità verso la riproduzione delle tartarughe marine.