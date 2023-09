Porto Pino – Donna in difficoltà tra le onde viene salvata grazie all’intervento del bagnino Matteo che, senza esitazione, ha riportato in riva la signora: “Fortunatamente ora sta bene”. Il fatto è accaduto oggi nel tratto di mare della seconda spiaggia. Una donna in difficoltà è stata notata dal giovane Matteo, bagnino della Avpcsa Sant’Anna Arresi, Protezione civile salvaguardia ambientale, che ha soccorso riportando in riva la malcapitata che, stanca e affaticata, non riusciva più a nuotare. Provvidenziale e tempestivo l’intervento del bagnino che, grazie alla sua azione, ha scongiurato possibili gravi conseguenze alla bagnante.