Porti: uffici Authority in ex mercato ittico di P. Torres - Sardegna

Aggiudicata la gara per la riqualificazione dell'ex mercato ittico di Porto Torres. Entro il 2023 la struttura sarà adibita a uffici dell'AdSP, sala conferenze e centro servizi per il porto. Sarà la società Sirimed, consorziata del gruppo bolognese Acreide, a occuparsi dell'intervento di completamento e trasformazione. Già firmato il decreto di aggiudicazione a favore della società che - spiega l'Adsp - ha offerto un ribasso del 12% sull'importo a base d'appalto pari a circa 2 milioni e 752 mila euro.

I lavori dovrebbero iniziare a febbraio. Prevista una radicale riqualificazione. Il progetto prevede un riassetto della distribuzione interna dei locali del fabbricato e la realizzazione della copertura e delle pareti esterne con particolari accorgimenti architettonici. Internamente, invece, è prevista la suddivisione del plesso in quattro aree: uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, una sala conferenze da circa 170 posti e un centro servizi per il porto. La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una grande sala centrale, area servizi per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici. La zona esterna, di circa 6 mila metri quadri, sarà dotata di accesso carrabile con posti auto ed una sistemazione a verde.

"Un'opera strategica - dice Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - che andrà di pari passo con altri due cantieri: quello del Travel Lift per il quale, proprio nei giorni scorsi, abbiamo consegnato le aree all'impresa e quello dell'Antemurale che, entro il primo trimestre del 2023, con l'avvio dei lavori infrastrutturali, darà un'accelerata decisa al grande progetto di rivoluzione della portualità del nord ovest della Sardegna".



Fonte: Ansa Sardegna