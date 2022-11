Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell'ambiente.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha ottenuto due importanti certificazioni internazionali.

Diverse le attività amministrative ed economico - finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell'ufficio economato.

Importante il certificato sulla gestione ambientale (prevenzione dell'inquinamento e riduzione del consumo di energia). "A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come ente pubblico più veloce nei pagamenti, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra direzione amministrazione e bilancio", spiega il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Massimo Deiana.

"Un ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l'efficacia e l'efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e riconoscimento", conclude Deiana.

Fonte: Ansa Sardegna

