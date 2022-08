Porti: questionario su qualità servizi in scali Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Anche per quest'anno, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna avvia la consueta rilevazione sul gradimento della propria attività. Con il questionario che avverrà, come sempre, in forma anonima, l'Authority intende avviare "un percorso di condivisione volto al miglioramento dell'attività dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, anche nei confronti dei rapporti con i soggetti esterni".

Ulteriore novità rispetto alle versioni precedenti del sondaggio, l'introduzione, tra le varie domande, di considerazioni di carattere generale sulla qualità dei servizi ai passeggeri presenti negli scali di competenza e sulla governance dell'Ente in tema di pianificazione e programmazione.

I risultati acquisit consentiranno di rilevare eventuali disfunzioni e raccogliere suggerimenti utili per migliorare la qualità delle performance del personale dipendente, dei singoli uffici e dell'amministrazione nel suo complesso.

Per accedere al questionario è sufficiente cliccare sul seguente link: hiips://forms.office.com/r/cdhmtpPtmq (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna