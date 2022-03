Porti liberi, arrivano i sacchi di pellet: maxi fila fuori da un megastore di Sestu

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Il pellet ritorna negli scaffali di negozi e megastore dopo sei giorni di “quasi digiuno” a causa della protesta degli autotrasportatori. E un noto megastore ai bordi dell’ex Ss 131, a Sestu, viene quasi preso d’assalto. È bastato l’annuncio messo dall’azienda su Facebook, “finalmente è arrivato il pellet a 6,50 euro” per portare centinaia di persone ad accaparrarsene qualche sacco e a mettersi in fila anche sotto la leggera pioggia delle ultime ore. Sui social ci sono varie foto della coda, e non mancano le testimonianze.C’è chi dice che “se ne possono comprare solo cinque sacchi a testa”, chi che “è già finito” e chi ribatte sostenendo di essere “appena arrivato, per fortuna ce n’è ancora”. E chi l’ha preso, prima di andarsene, scatta foto e racconta: “Meno male che sono già uscito dalla fila”. Impossibile parlare con il megastore per avere maggiori informazioni: il telefono fisso è perennemente occupato, al servizio WhatsApp non risponde nessuno.