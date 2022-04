Porti: in Sardegna crescono traffico merci e passeggeri - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Traffico merci che cresce del 15% rispetto al 2020. E passeggeri con una percentuale di ripresa si attesta al 38%. Più buone previsioni per l'immediato futuro: i dati di bilancio prevedono entrate per oltre 229 milioni di euro (di cui 171 milioni di trasferimenti dallo Stato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e spese impegnate per 50 milioni di euro. Sono i numeri emersi dall'approvazione da parte del Comitato di gestione dei porti sardi della relazione annulla e del rendiconto generale 2021 dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Non solo cifre. Arrivato anche il sì all'aumento di profondità da circa 5 a 7 metri del canale di accesso al porto canale di Cagliari. Una mossa che mira ad agevolare l'ingresso di maxi e giga yacht al polo cantieristico. Ultimo argomento, il rinnovo della concessione demaniale marittima quindicennale al Circolo Nautico Olbia, che continuerà a occupare, per fini associativi e del diporto, pontili, banchine, specchi acquei e piazzale in una porzione del molo Brin, di circa 16 mila e 153 metri quadri, fino al 31 dicembre 2036.

"Il bilancio consuntivo e la relazione annuale appena approvati fotografano un Sistema portuale in graduale uscita dalla crisi e pronto ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp - Il 2021 ha rappresentato il punto di svolta dopo un anno di pesanti rallentamenti nei traffici passeggeri e merci ed un azzeramento delle crociere. Ma è stato anche un anno di consistente attività di progettazione e pianificazione da parte della struttura dell'Ente, grazie alle quali, oggi, disponiamo di 171 milioni di euro di fondi per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale di Cagliari e l'elettrificazione delle banchine in tutti i principali scali di competenza". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/28/porti-in-sardegna-crescono-traffico-merci-e-passeggeri_0e32bf15-afde-4c38-86ab-8b729e49f18d.html