Porti: in Sardegna apre nuovo sportello unico amministrativo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Accessibilità, semplificazione e sostenibilità. Sono i tre punti cardine del nuovo Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna (Suams), online dal 31 dicembre 2022, ma operativo per il caricamento delle pratiche dalla seconda metà di gennaio.

Lo sportello interesserà, dal 2023, le operazioni relative alle concessioni demaniali marittime (compresi rinnovi, variazioni, subingressi, autorizzazioni per occupazione temporanea ecc), le istanze inerenti al lavoro portuale, il rilascio di permessi per gli accessi in porto e i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività imprenditoriali nelle Zone Economiche Speciali che ricadono nelle aree di competenza demaniale.

Per consentire un adeguato periodo di transizione per la formazione, sarà possibile caricare le pratiche direttamente dal 16 gennaio 2023. Solo da allora, gli utenti interessati potranno, previa registrazione, operare attraverso lo sportello, raggiungibile direttamente dalla pagina istituzionale dell'AdSP (www.adspmaredisardegna.it). Tutte le istanze presentate precedentemente, invece, non richiederanno, fino a naturale scadenza, nuovo inoltro tramite sistema digitale.

"Dal 16 gennaio - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di Sardegna - ciascun utente potrà accedere agevolmente per la presentazione delle istanze, conoscere lo stato di lavorazione delle pratiche e riceverne l'esito direttamente da remoto, in totale trasparenza, con l'azzeramento dei tempi per spostamenti e attesa negli uffici. Lo stesso sportello prevederà anche una componente ZES per l'inoltro delle istanze relative agli insediamenti produttivi nelle aree istituite con il decreto-legge n. 91/2017. In tal senso è in fase di perfezionamento l'accordo con la Regione Sardegna per una collaborazione operativa attraverso il SUAPE regionale". (ANSA).



