(ANSA) - OLBIA, 27 LUG - Un nuovo grande approdo per le navi da crociera a Olbia. È uno dei progetti emersi dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Per la realizzazione del nuovo attracco, che sorgerà sul lato sud del porto, è previsto il prolungamento del molo 9 (inglobando l'attuale molo 8) così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri. Una modifica che consentirà di accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione.

Il porto dell'Isola Bianca continuerà anche con i traghetti.

L'adeguamento tecnico funzionale, infatti, prevede la realizzazione, alla radice del molo 9, di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri, tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco delle navi che potranno ormeggiare nella nuova banchina in assenza di navi da crociera. Prevista anche, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), una vasca di colmata per la raccolta dei materiali di escavo che, una volta giunta a completamento, potrà essere utilizzata a servizio dell'industria della cantieristica.

In generale, per quanto riguarda l'assestamento di bilancio l'AdSP ha programmato, per l'anno in corso, maggiori entrate per circa 6 milioni e 868 mila euro ed un incremento sulla spesa di circa un 1 milione e 86 mila euro, mentre, con l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, l'importo totale delle disponibilità finanziaria passa a circa 310 milioni di euro.

Tra gli altri argomenti in esame anche l'ampliamento della concessione demaniale marittima alla Mito Srl di ulteriori 270 metri di banchina sul Porto Canale e circa 60 mila metri quadri di piazzale. "La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale- commenta il presidente dell'Adsp Massimo Adriana- approvata oggi dal Comitato di Gestione segna un punto di svolta per il mercato crocieristico all'Isola Bianca e per il settore dell'industria della cantieristica". (ANSA).



