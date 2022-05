Fordongianus

Domenica la seconda edizione di “Mestieri, Passioni e Sapori a… Forum” organizzata dalla Pro loco e dal Comune

Alla scoperta delle tradizione e della storia che fanno vivere un paese e una comunità. Fordongianus propone domenica 22 maggio la seconda edizione della manifestazione “Mestieri, Passioni e Sapori a… Forum”. Dalle 9, il centro storico del paese e tutta la popolazione saranno pronti ad accogliere fra le mura domestiche i visitatori, che avranno così modo di conoscere meglio gli usi antichi e i sapori tipici, accompagnati dalla musica etnica, dalle maschere tradizionali e da tante creazioni artigianali.

È un appuntamento a cui tutto il paese sta partecipando con cura e attenzione. La particolarità dell’iniziativa sta proprio nella partecipazione della comunità. “Una quindicina di case del centro storico, ma non solo, apriranno le loro porte ai visitatori”, spiega il presidente della Pro loco di Fordongianus, Giannetto Oppo. “Ogni casa sarà arredata in base a un tema scelto: ad esempio ci sarà quella dedicata al mondo dei cestini e dell’intreccio”.

All’esordio, questa manifestazione aveva visto una grande partecipazione, nonostante le condizioni meteo non troppo favorevoli: da qui la voglia di riproporla anche quest’anno, sempre con l’organizzazione dell’associazione turistica Pro loco di Fordongianus e dell’amministrazione comunale.

“La prima edizione l’abbiamo fatta l’8 dicembre 2021”, ricorda il presidente Oppo. “Nonostante la pioggia, era andata molto bene. Quest’anno ci siamo impegnati ancora di più, programmandola in un periodo più favorevole e lavorando anche su un’identità grafica sempre più riconoscibile per l’evento”.

Il programma di “Mestieri, Passioni e Sapori a… Forum” è ricco di appuntamenti. Si partirà domenica mattina alle 9 con l’apertura delle case e delle loro esposizioni. Dalle 9.30 inizieranno le visite guidate alla Casa aragonese e alle Terme romane, a cura della cooperativa Forum Traiani, che opera da anni a Fordongianus nel settore dei beni culturali e che gestisce anche la chiesa di San Lussorio Martire e i bagni termali “Is Bangius”.

Dalle 10 in poi, le vie del paese saranno animate dalle maschere del gruppo etnico itinerante I Mamudinos di Busachi, con il musicista locale Giuseppe Dessì.

Spazio ovviamente anche alla gastronomia: il punto ristoro sarà in funzione dalle 11 e per il pranzo proporrà piatti a base di carne, con pasta al ragù e maiale arrosto.

La manifestazione continuerà anche la sera con la musica etnica: alle 19 si esibirà in centro il gruppo Brinca.

“Per questa edizione hanno partecipato almeno una ventina di artigiani”, aggiunge sempre il presidente Oppo, “che esporranno le loro creazioni: dalla lavorazione del legno con i tipici scanigheddus a quella del pane e della pasta tradizionale lorighittas o, ancora, a quelli dedicati all’intreccio e ai cestini, artigianato tessile e tanti altri. Avremo anche una sezione dedicata al mondo dei fumetti nella biblioteca comunale”.

La manifestazione “Mestieri, Passioni e Sapori a… Forum” rientra all’interno di un progetto molto più ampio e che vuole richiamare, in una prospettiva futura, anche i turisti stranieri. “Stiamo lavorando per la creazione di laboratori didattici che insegnino come si lavora il pane, il legno o i cestini e rendano i visitatori protagonisti attivi, coinvolgendoli nelle varie fasi del processo creativo e artigianale. L’idea è quella di far conoscere Fordongianus non solo per le sue terme romane ma anche per le sue tradizioni e la sua storia”.

Mercoledì, 18 maggio 2022

