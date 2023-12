Paura sulla Ss 125, nella zona di Tertenia. Un portavalori è stato assaltato da alcuni banditi, che non si sarebbero messi problemi anche a sparare alcuni colpi di arma da fuoco, come raccontano alcuni testimoni. La strada è totalmente bloccata e il traffico è in tilt, alcuni mezzi sono in fiamme e sul posto stanno intervenendo i carabinieri e le ambulanze del 118.

Ha collaborato Ennio Neri