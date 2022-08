Pedro era un micio abbandonato a Selargius, è stato vittima della non curanza di un portapizze, che è stato investito senza ricevere soccorso dall’investitore e dopo 2 giorni di agonia è morto. La responsabile del Movimento Animalista Sardegna, nelle vesti di Anna Rita Salaris ha aperto una raccolta firme per una città più sicura, perché le vittime dell’ alta velocità oltre gli animali sono anche le persone:

“Pedro non c’è più! Ci ha lasciato poco fa in Clinica Karel, troppo grave il trauma cranico e le complicazioni polmonari oltre alla frattura della mandibola. Ho presentato denuncia ai Carabinieri, perché qualcuno ci ha dato delle informazioni anche se l’interessato nega. Non doveva andare così! Era solo un cucciolo di 5/6 mesi!” Continua l’ appello accorato della Salaris: Era un gattino abbandonato, sicuramente investito da un portapizze che abbiamo rintracciato! Come sempre entra a velocità sostenuta nella Via Pais dove ESISTONO IN CURVA LE STRISCE PEDONALI! Ora basta! Ho informato il Sindaco ma non ho ricevuto risposta.Contattato il Prefetto, che come sempre disponile, presto mi riceverà! Volevo comunicare che da martedì 23 agosto inizierò la Raccolta di Firme al mercato appunto del martedi e pure a quello del venerdì, richiesta da cittadini esasperati per tutti gli episodi di violenza, criminalità mancanza di controlli e SICUREZZA, ect sul territorio di Selargius. Invito tutti forniti di doc d’identità valido a Firmare la Petizione SELARGIUS PIÙ SICURA, si chiedono TELECAMERE in tutte le strade, CONTROLLI, AUTOVELOX, DOSSI, CANI LIBERI E MANCATA RACCOLTA DEIEZIONI PARCHEGGI PER RESIDENTI, RISPETTO DEI PASSI CARRAI. VI ASPETTIAMO MARTEDÌ NUMEROSI”.

L'articolo Portapizze spericolati: “Selargius, il gatto Pedro investito e ucciso” proviene da Casteddu On line.