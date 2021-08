Portano le greggi al pascolo nel poligono di Quirra: denunciati due pastori

Sorpresi dai carabinieri

VILLAPUTZU. Un trentatreenne e un quarantatreenne di Villanova Tulo, entrambi pastori, sono stati denunciati a piede libero per ingresso abusivo in area militare riservata, dai carabinieri della polizia miilitare in servizio nel distaccamento a mare di Capo San Lorenzo del poligono sperimentale e di addestramento interforze del Salto di Quirra.

I due, incuranti del divieto, sono stati sorpresi con il bestiame in localita' "Perda is Furonis", agro del comune di Villaputzu, all'interno dell'area demaniale militare, senza essere in possesso della prevista autorizzazione.