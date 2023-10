"Portalis obertus" a Monserrato, centinaia di persone invadono il centro

Monserrato – Una fiumana di persone ha invaso le vie del centro della città per scoprire le tradizioni del passato grazie a “Portalis Obertus”, l’Assessora alla Cultura, lingua sarda e tradizioni Emanuela Stara: “Un successo che è andato ben oltre le previsioni, ogni casa ha avuto anche oltre 450 visitatori”. Un mix di proposte ben collaudate quelle che sono state proposte dal Comune in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per la Cultura e per lo Spettacolo e la Fondazione di Sardegna il fine settimana appena concluso nel centro matrice della città, il cuore della comunità da dove si è evoluta la storia e la cultura del luogo. Le antiche case che ancora conservano, pressoché intatti, usi e costumi del passato, i gruppi folk, le maschere, i cori e gli hobbisti lungo i giardinetti hanno catturato residenti, e non, che non sono mancati all’appuntamento. “Grazie Monserrato sono stati due giorni bellissimi, una nuova esperienza, tanta musica sfilate in costume e maschere sarde.

Portalis Obertus è stata una bella manifestazione ben organizzata e sono felice che, oltre a me, c’erano anche altri hobbisti, artigiani e gli espositori del Mercatino delle Pulci di Piazza Giovanni XXIII di Cagliari; abbiamo colorato ed illuminato la strada con le nostre bancarelle” ha espresso una espositrice.

“La manifestazione ha avuto veramente un successo che io non mi aspettavo, ogni casa ha ricevuto anche 450 visitatori, siamo davvero soddisfatti” spiega Stara “un grande successo dovuto anche alla presenza delle maschere tradizionali”.