Solarussa

Lettera di ringraziamento

Ha messo in salvo una bambina di quattro mesi e con lei la mamma e la nonna della piccola, che rischiavano di restare coinvolte in un pericoloso incendio all’interno della loro abitazione. Protagonista di questo meritevole gesto, a Solarussa, è stato Marco Casu, il portalettere del paese che, nel corso del suo consueto giro di recapito, nella giornata di ieri ha messo in atto il provvidenziale intervento di salvataggio. L’episodio è stato reso noto da Poste italiane che ha diffusoanche la lettera di ringraziamento pervenuta dalla famiglia soccorsa. La pubblichiamo di seguito.

—–

Spett.le Ente,

sono Miriam Madau, residente a Solarussa in via Emilia n. 23. Vi inoltro questa mail per portarvi a conoscenza di un episodio di grande coraggio e spirito di intervento che ha visto protagonista un vostro dipendente, il Sig. Marco Casu.

Nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo, ero nella mia casa di via Emilia n. 23 con mia figlia Viola di 4 mesi e mia madre di 76 anni. Erano le 13.30 quando con mia madre ci siamo accorte che dal caminetto usciva un fumo denso che stava avvolgendo il salone e non abbiamo capito cosa stesse succedendo. In quel momento, grazie a Dio, è entrato a casa nostra, la porta era aperta, Marco che stava svolgendo il servizio di consegna della posta e dalla strada aveva visto la canna fumaria in fiamme. Ha subito detto a mia madre di prendere la bambina e di portarla fuori, poi ha prontamente spostato due poltrone che erano posizionate proprio di fronte al camino e la culla della bambina, mi ha chiesto dove fossero delle bottiglie d’acqua e ha tentato di spegnere il fuoco, poi mi ha chiesto di portargli una coperta e ha avvolto il caminetto con questa coperta e mi ha detto di uscire dalla casa perché c’era il pericolo concreto di una fiammata di ritorno dalla canna fumaria. Con tutte queste manovre, che ha svolto molto rapidamente, è riuscito a spegnere l’incendio della canna fumaria. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto alla mia casa senza l’intervento di Marco, sicuramente ci sarebbe stata una fiammata di ritorno che avrebbe avvolto le poltrone e la culla della bambina…

Sicuramente io e mia madre non saremmo state in grado di fare ciò che ha fatto Marco…

Dopo circa 15 minuti sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato che l’incendio della canna fumaria si era spento e che non vi era più pericolo, gli stessi Vigili hanno confermato che Marco ha agito in modo corretto e con grande prontezza di spirito, mettendo in atto tutte le manovre corrette in caso di incendio della canna fumaria.

Voglio con questa mail portarvi a conoscenza di quanto accaduto ieri e ringraziare anche Voi, perché sono sicura che senza il pronto intervento e il coraggio di Marco oggi probabilmente non potrei raccontare una storia che ha avuto un lieto fine.

Grazie Marco

Miriam Madau

Venerdì, 11 marzo 2022