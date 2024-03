Portalettere di Oristano più sicuri con l'app Safety

Cresce ulteriormente l’attenzione alla sicurezza con la nuova app “Safety” installata sui 33 smartphone in dotazione ai portalettere del Centro di Distribuzione di via Liguria a Oristano. Sempre più tecnologici e digitali, gli smartphone a disposizione dei portalettere semplificano e velocizzano il lavoro di recapito. Inoltre, grazie alla recente installazione della nuova funzionalità, consentono di effettuare chiamate di emergenza o richieste di soccorso. Con un semplice “click” sulla voce “Sos” dell’App, infatti, il portalettere può inviare una segnalazione relativa a una situazione di malessere o infortunio a una delle quattro “security room” di Poste Italiane sul territorio nazionale. Queste sono operative 24 ore su 24 nella vigilanza di 13 mila siti aziendali per la sicurezza di dipendenti e cittadini. “Grazie a questa nuova App – precisa Michelina Dessì, responsabile del Centro di Distribuzione di Oristano – il portalettere potrà inviare una segnalazione relativa a una qualsiasi ‘condizione non sicura’. Ad esempio, a eventi atmosferici eccezionali, terremoti, incendi, aggressioni o viabilità, in grado di pregiudicare il

