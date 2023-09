Porta via 400 euro dalla cassa di un negozio, riconosciuta nei video

Cagliari

Denunciata dai carabinieri una donna di 45 anni

Era entrata in un negozio di via Pergolesi, a Cagliari, e approfittando di un attimo di distrazione del titolare aveva aperto il registratore di casa, aveva preso banconote per 400 euro e si era allontanata rapidamente.

Ieri una donna di Monserrato è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato.

Il furto era avvenuto il 2 settembre e dopo aver ricevuto la denuncia del commerciante i carabinieri avevano raccolto le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona.

Nelle immagini è stato notato un volto conosciuto, quello di una donna di Monserrato già sottoposta all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, per altre vicende.

Il commerciante derubato l’ha poi riconosciuta tra le foto che i carabinieri gli hanno mostrato, e così è scattata la denuncia.

