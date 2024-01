Porta la moglie morta in ospedale dicendo che è caduta dalla scale, si sospetta un femminicidio

Lo strano quanto triste episodio è accaduto ieri sera in provincia di Roma. Un uomo di settantuno anni ha portato la moglie morta in ospedale a Civita Castellana, dicendo che era caduta dalle scale, ma il racconto è apparso subito non propriamente chiaro, in primis ai medici che hanno visto la 70enne. Gli esami sul corpo della signora , di cui non si conosce al momento l’identità , hanno confermato che le ferite non erano compatibili con una caduta dalle scale. Inoltre, i carabinieri hanno ritenuto opportuno controllare l’abitazione della coppia, in cui hanno trovato oggetti sporchi di sangue.

Al momento non c’è certezza su ciò che è realmente accaduto e gli inquirenti stanno indagando e hanno perquisito diversi oggetti in casa della coppia a Sant’Oreste. La procura di Tivoli, che sta seguendo il caso, non esclude il femminicidio.