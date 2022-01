Porta a porta a Cagliari, nuova isola ecologica informatizzata in piazza Palazzo

Cagliari nuova isola ecologica informatizzata in piazza Palazzo. Un’opzione in più per i residenti di Castello che presto potranno conferire i rifiuti nell’area a controllo elettronico individuata accanto a palazzo Viceregio. Bocciata invece quella di piazza Amendola. Va avanti il potenziamento della raccolta del servizio “porta a porta” partito nel 2017. Nella zona più delicata, quella dei quattro rioni storici.

Il centro storico per la sua forte vocazione turistica-commerciale e un’intensa frequentazione serale e notturna ha imposto che impone che il servizio di raccolta affiancato da raccoglitori con apertura elettronica ad accesso controllato, le cosiddette “isole ecologiche” informatizzate.

Due di queste recentemente sono state ipotizzate dal Comune in piazza Amendola e piazza Palazzo, entrambe in una zona di particolare pregio storico e artistico. Per questo motivo però si è reso necessario procedere, in via preliminare, alla verifica della compatibilità paesaggistica.

Tutto ok per piazza Palazzo, ma per quanto riguarda piazza Amendola la Soprintendenza di Cagliari non ha autorizzato l’esecuzione delle opere, e inoltre, per quanto di propria competenza, ha espresso parere negativo al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica. L'articolo Porta a porta a Cagliari, nuova isola ecologica informatizzata in piazza Palazzo proviene da Casteddu On line.