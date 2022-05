Por Fesr Sardegna 2014-2020: 164,7 mln ancora da spendere - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - Delle risorse riprogrammate in quota Ue del Por Fesr Sardegna 2014-2020 restano ancora da spendere 164,7 milioni di euro. E' quanto emerge dalla riunione del Comitato di Sorveglianza del Por-Fesr in corso a Cagliari, al Teatro Doglio, e al quale partecipano l'assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino, l'Autorità di gestione Por Fesr e direttore del Centro regionale di Programmazione, Massimo Temussi, e il Capo Unità DG Politica regionale e urbana Willibrordus Slujters.

Quest'ultimo ha comunque dichiarato che "lo stato di attuazione del Por-Fesr Sardegna è ben al di sopra della media italiana e in linea con quella europea". Illustrando la relazione di attuazione e l'aggiornamento al 30 aprile 2022, Manuela Murru del Centro regionale di Programmazione ha spiegato che "c'è l'esigenza di concludere un maggior numero di operazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo delle infrastrutture ambientali". Tuttavia, ha sottolineato Temussi, "a seconda degli assi ci sono differenziali importanti, ma in futuro bisogna tener conto che in sinergia con altri programmi, mi riferisco in particolare al Pnrr, sono previste riforme importanti che potrebbero influire in modo importante sull'accelerazione della spesa".

Nel 2020, è stato ricordato, il programma è stato modificato con la destinazione di 98,8 milioni in risposta all'emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del Covid 19.

Nel 2021 sono stati indirizzati ulteriori 116,5 milioni per la copertura delle spese sanitarie di emergenza sul territorio sardo. In totale, dunque, grazie al contributo del programma sono stati stanziati 215 milioni per la pandemia così utilizzati: 22 milioni per dispositivi di protezione individuale, l'acquisto di 49 ventilatori polmonari, 12 milioni per i sistemi informativi delle aziende sanitarie, 6,7 milioni per attrezzature mediche. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna