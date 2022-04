Ponte Sardegna-Libano per cooperare su settore agropastorale

NUORO, 21 APR - Un modello di cooperazione per lo sviluppo economico, in particolare del settore agropastorale, tra la Barbagia e alcuni territori libanesi.



E' l'iniziativa che sta portando avanti una delegazione di amministratori barbaricini, guidata dal sindaco di Ollolai Francesco Columbu, che è approdata in questi giorni in Libano per portare a compimento il progetto ''Mitra - Mischiare Tradizioni", realizzato con il contributo della Regione Sardegna in base alle norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.





Il progetto nato su iniziativa del comune di Ollolai, mette insieme anche il Distretto rurale della Barbagia e l'Unione dei Comuni della Barbagia, istituzioni che da anni investono sulla sinergia tra i territori come strumento di sviluppo locale che ha individuato nel Libano, il paese a cui trasferire le proprie conoscenze e competenze per sostenerne lo sviluppo. In particolare il modello di cooperazione si svilupperà con il Comune di Baalbek, dove si trova uno dei siti archeologici più importanti del Vicino Oriente, e due cooperative agricole: una coop lattiero casearia e l'altra specializzata nella produzione del pane e delle conserve.

"Mitra ha come obiettivo quello di facilitare lo sviluppo socio-economico di alcune aree rurali del Libano, trasferendo la nostra esperienza di distretto rurale e, contestualmente, sostenendo le cooperative agricole nell'acquisizione di competenze che gli consentano una maggiore valorizzazione dei propri prodotti e un miglioramento nella produzione" ha detto il sindaco Columbu, che con tutta la delegazione ha incontrato il governatore di Beirut Marwan Abboud:" E' un progetto importante anche perché è incentrato su un ritorno alla terra e alla valorizzazione dei lavori agricoli, resi ancora più preziosi dal grande momento di crisi che la società libanese, come molte altre, sta vivendo" ha spiegato nel suo intervento il governatore. La delegazione barbaricina ha incontrato anche il sindaco di Beirut e i rappresentanti di alcune cooperative impegnate nel territorio. La project manager di Mitra Gabriella Longu e il sindaco Columbu hanno invitato il governatore di Beirut in Barbagia per il prossimo settembre. "Cercheremo di presentare il grande risultato raggiunto dal distretto rurale barbaricino, guidato da Efisio Arbau, giù preso a modello anche all'estero - ha aggiunto la manager Longu - a conferma che la strada tracciata di sviluppo delle zone interne della nostra isola è quella giusta". (ANSA).

tori nuoresi incontra governatore Beirut

Fonte:

Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/21/ponte-sardegna-libano-per-cooperare-su-settore-agropastorale_982f3e4b-ad69-4484-8a90-79b9e2537afd.html